Чего нельзя делать при обморожении — инфографика Gazeta.SPb

Роспотребнадзор дал советы о том, что нужно и чего не следует делать при обморожениях. Gazeta.SPb рассказывает об этих правилах и перечисляет части тела, которые страдают от холода больше всего.

В большинстве случаев обморожению подвергаются щеки, нос, уши, подбородок, а также пальцы рук и ног — нарушается кровообращение, теряется чувствительность. В тяжелых случаях может произойти повреждение тканей кожи, сообщает ведомство.

По данным Роспотребнадзора, обмороженные участки тела ни в коем случае нельзя растирать снегом, а также массировать. Лучше дать замерзшему человеку теплое (но не горячее) питье. Алкоголь в этом случае принимать нецелесообразно. Если кожа белеет, твердеет или покрывается волдырями, следует срочно обратиться за медицинской помощью.

Также для согревания нельзя использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь. Это чревато ожогами из-за потери чувствительности. Пострадавшие от мороза участки кожи нужно поместить в теплую (не горячую) воду или попытаться согреть их теплом собственного тела (например, кисти рук — под мышками).

Чтобы избежать обморожений, следует одеваться по погоде и использовать несколько слоев свободной одежды. Нижний должен быть из полиэстера (для отведения влаги), второй — из шерсти или флиса (для сохранения тепла), внешний должен эффективно защищать от ветра и осадков. Кроме того, в морозы нужно носить шапку, шарф, варежки и теплую обувь.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербуржцы вновь стали выходить на лед, образовавшийся на реках и каналах города. Между тем, в центре 8 февраля спасателям пришлось вытаскивать из холодной воды двоих человек.