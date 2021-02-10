Бизнесмен выплатил петербуржцу 350 тыс. рублей за травмы из-за падения с лестницы

Судебные приставы Красносельского района взыскали с предпринимателя компенсацию в размере 350 тыс. рублей в пользу петербуржца. Он поскользнулся на лестнице, ведущей в магазин.

Как сообщает ГУФССП России по Санкт-Петербургу, пострадавший мужчина обратился во Фрунзенский районный суд с иском о компенсации. Он заявил, что поскользнулся на лестнице, которая ведет в магазин. К травме привело и отсутствие освещения у магазина, и сама лестница, которая была скользкой и запорошенной снегом.

В итоге, мужчине понадобились две хирургические операции, а также он получил неизлечимое заболевание опорно-двигательного аппарата. Теперь пострадавший хромает и его правая нога существенно короче левой.

Суд поддержал петербуржца и взыскал с предпринимателя 350 тыс. рублей. Денежные средства в кратчайшие сроки были переведены взыскателю.

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