В Петербурге закроют платную трассу М-11 из-за аварии на ЛЭП

Водители не смогут пользоваться платной дорогой. На трассе М-11 перекрыли движение в обе стороны из-за обрыва на линии электропередач.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщает пресс-служба компании «Магистраль двух столиц», по предварительной информации, дорога будет недоступной в течение трех часов. М-11 будет недоступна с 14:00 до 17:00.

Отметим, что движение будет перекрыто в сторону Москвы от КАДа до съезда на А-120 и в сторону Петербурга от съезда на А-120 до съезда на Софийскую улицу и Колпино.

Водителей просят быть максимально внимательными и выбирать друге маршруты следования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по трассе М-11 за год с ее открытия проехало более 9 млн автомобилей. Трассу открыли 27 ноября 2019 года. В среднем по ней ежедневно проезжали 24 тыс. машин, в пиковые месяцы — более 37 тыс. транспортных средств.