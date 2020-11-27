По трассе М-11 за год с ее открытия проехало более 9 млн автомобилей

За год с открытия трассы М-11 Москва – Петербург по ней проехало более 9 млн автомобилей.

Трассу открыли 27 ноября 2019 года. В среднем по ней ежедневно проезжали 24 тыс. машин, в пиковые месяцы — более 37 тыс. транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе компании «Автодор», самыми востребованными среди автомобилистов оказались участки с 208-го км по 684-й км, с 668-го км по 684-й км и с 208-го км по 668-й км.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, по трассе М-11 за месяц проехала тысяча халявщиков. Таким водителям грозит лишение водительских прав за срытие с места происшествия. Кроме того, каждый случай фиксируется видеокамерами.