По трассе М-11 за год с ее открытия проехало более 9 млн автомобилей

По трассе М-11 за год с ее открытия проехало более 9 млн автомобилей
Трасса М-11. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За год с открытия трассы М-11 Москва – Петербург по ней проехало более 9 млн автомобилей.

Трассу открыли 27 ноября 2019 года. В среднем по ней ежедневно проезжали 24 тыс. машин, в пиковые месяцы — более 37 тыс. транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе компании «Автодор», самыми востребованными среди автомобилистов оказались участки с 208-го км по 684-й км, с 668-го км по 684-й км и с 208-го км по 668-й км.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, по трассе М-11 за месяц проехала тысяча халявщиков. Таким водителям грозит лишение водительских прав за срытие с места происшествия. Кроме того, каждый случай фиксируется видеокамерами.

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