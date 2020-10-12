По трассе М-11 за месяц проехала тысяча халявщиков

На платной трассе М-11 за август этого года зафиксировали около тысячи нарушений. Столько водителей поехали по дороге, не заплатив за нее.

Об этом в понедельник, 12 октября, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости» со ссылкой на ООО «Магистраль двух столиц».

Уточняется, что бесплатно проехать по трассе решили водители легковых и грузовых автомобилей, а также мотоциклисты. Любители халявы сносили шлагбаумы, что считается фактом ДТП.

В компании отметили, что таким водителям грозит лишение водительских прав за срытие с места происшествия. При этом там добавили, что каждый случай фиксируется видеокамерами.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что по развязке ЗСД с Новым шоссе успели проехать 1,3 миллиона автомобилей. Эксперты посчитали, что каждый месяц по развязке ЗСД с Новым шоссе проезжают 150 тысяч автомобилей весной и летом и около 75 тысяч осенью и зимой.