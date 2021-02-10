В Петербурге с 12 февраля отменят часть коронавирусных ограничений

Прочие ограничения, которые действуют по 28 февраля, продлили до 10 марта. Фото: Pixabay

Прочие ограничения, которые действуют по 28 февраля, продлили до 10 марта. Фото: Pixabay

С 12 февраля в Северной столице снимают часть ковид-ограничений. Жители города смогут посещать некоторые объекты развлечений и досуга почти в полном объеме.

Так, согласно измененному приказом губернатора Александра Беглова документу, при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания могут открыться фуд-корты и фуд-плейсы, заполняемость не должна превышать 50%. Однако новые меры не коснутся точек общепита на вокзалах, автозаправках и в аэропорту.

Как сообщила пресс-служба администрации градоначальника, кинотеатры, цирки, театры и зрительные залы подняли процент заполняемости с 50 до 75%.

Составы экскурсионных групп увеличиваются до 20 человек, а на регистрации брага смогут присутствовать группы до 30 человек.

На спортивных мероприятиях пустят до 25 тыс. человек (заполняемость до 75%). На открытых ледовых катках предусмотрено нахождение одного человека на 8 «квадратов».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в россиян предупредили о сохранении масочного режима. В Роспотребнадзоре отметили, что с эпидемией удастся справиться только с помощью самих граждан.