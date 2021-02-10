Россиян предупредили о сохранении масочного режима

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но это не означает, что отменяется масочный режим. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, необходимо соблюдать все эпидемические меры: носить маски, не забывать о социальной дистанции и требованиях гигиены. Только это условие может привести к снижению заболеваемости Covid-19.

Специалист подчеркнула в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», что с эпидемией удастся справиться только с помощью самих граждан.

Напомним, суточный прирост заболеваемости составил 1 169 человек. Утром 10 февраля оперштаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что всего за время пандемии в Северной столице ковид подхватили 348 613 человек

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор зарегистрировал быстрый тест на коронавирус. Он будет справляться с задачей в четыре раза быстрее, чем ПЦР-тест.