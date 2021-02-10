В Ленобласти ночью похолодает до -25 градусов, возможен снег

В Ленинградской области в четверг ожидается переменная облачность, в некоторых районах пройдет небольшой снег.

Завтра, 11 февраля, ночью столбики термометров опустятся до 15-20 градусов мороза. В самых холодных районах, возможно, похолодает до -25 градусов. В светлое время суток будет чуть теплее: минус 11-16 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

На дорогах региона местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночь на 10 февраля в Петербурге стала самой холодной за эту зиму. Температура воздуха опустилась до -21,2 градусов Цельсия.