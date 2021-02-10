Супруга Навального прилетела в Германию с частным визитом

Супруга Навального прилетела в Германию с частным визитом
Алексей Навальный с супругой Юлией. Фото: Instagram @navalny

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия прибыла в Германию.

Как сообщил Der Spiegel со ссылкой на официальные круги, стало известно о частном визите в ФРГ. Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне.

Сама Навальная не сообщала, что уезжает из России.

Напоминаем, что Навальному заменили условный срок на реальный. Теперь ему предстоит отсидеть в тюрьме 2 года и 8 месяцев. Оппозиционера признали виновным в нарушении ограничений условного осуждения – он не являлся к инспектору в положенные дни.

В пятницу, 12 февраля, пройдет суд по делу о клевете на ветерана, возбужденному в отношении Навального. Уголовное дело возбудили после того, как летом прошлого года в Telegram-канале и странице Twitter Навального опубликовали видеоролик. На нем ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказывался в поддержку изменений в Конституции страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль обратился к сторонникам Навального, готовящимся к флешмобу. Власти напомнили, что нарушение закона влечет за собой ответственность.

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Германия юлия навальная


 

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