В Петербурге 11 февраля станет чуть теплее

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В городе будет облачная погода, с прояснениями. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг в Петербурге ожидается переменная облачность, выпадение существенных осадков не прогнозируется.

Так, 11 февраля температура воздуха в городе ночью составит от -17 до -19 градусов, в дневное время столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов мороза.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, на дорогах местами образуется гололедица, автомобилистам по-прежнему стоит быть аккуратными. Атмосферное давление слабо идет на повышение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленобласти 11 февраля похолодает до -25. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.