Доктор Мясников назвал причину повышения смертности в России

Доктор Мясников назвал причину повышения смертности в России
Александр Мясников отметил, что уровень этой добавленной смертности выше допустимого. Фото: кадр из видео на Youtube

В 2020 году смертность в России выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, в чем причина такого показателя.

Соответствующие данные привела вице-премьера Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что и весь мир, столкнувшись с COVID-19, получил добавленную смертность к традиционным показателям.

По словам Мясникова, причиной двух третей смертей в минувшем году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями. Он отметил, что такая картина наблюдается не только в России, но и по всему миру.

Телеведущий отметил, что на одного умершего от коронавируса приходится двое умерших от других болезней.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мясников предупредил о боли в горле, которую нужно срочно лечить.

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