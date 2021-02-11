Кабмин Украины запретил регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса

Кабмин Украины запретил регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, в стране запрещается регистрировать вакцины и другие профилактические средства от коронавирусной инфекции российского производства. Также в постановлении говорится, что Верховной радой Украины Россия признана государством-агрессором.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве здравоохранения Украины опровергли информацию о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Новостью поделился глава ведомства Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

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