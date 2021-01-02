Украина отказывается регистрировать российскую вакцину от коронавируса

Украина отказывается регистрировать российскую вакцину от коронавируса
Вакцина Спутник V. Фото: sputnikvaccine.com

В Минздраве страны отметили, что не завершена третья фаза испытаний препарата.

В Министерстве здравоохранения Украины опровергли информацию о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Новостью поделился глава ведомства Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что препарат не прошел третью фазу испытаний, поэтому пока рано говорить о регистрации. Ляшко подчеркнул, что Украина намерена использовать только проверенные вакцины.

«Украина определилась с возможностью регистрации вакцин, зарегистрированных в странах со строгой нормативной политикой»,

— пояснил Ляшко.

Напоминаем, что вакцинация уже стала доступна для россиян. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на данный момент прививку от коронавируса сделали более 50 тысяч жителей столицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что свободных коек для больных коронавирусом в Петербурге стало 3030.

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