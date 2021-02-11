Кровь, книги и цепь: в День всех влюбленных в Петербурге пройдут несколько необычных акций

В Валентинов день, который в этом году выпадает на воскресенье, 14 февраля, в Петербурге можно будет поделиться кровью или забрать из «Пассажа» «безопасную» книгу. Gazeta.SPb рассказывает о необычных акциях, которые пройдут в этот день или в честь праздника.

«Фонд доноров» приглашает петербуржцев принять участие в акции «Поделись кровью — поделись любовью». Всех желающих в пятницу, 12 февраля, будут ждать в 12-ти отделениях переливания. Кроме этого можно будет внести свои данные в регистр потенциальных доноров костного мозга в донорском отделе Городской больницы №15. Участникам обещают праздничную атмосферу и валентинки.

Напомним, что донором может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин России весом более 50 кг и не имеющий противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Центральная публичная библиотека имени В.В. Маяковского подарит горожанам 2 тысячи книг. Акция «Дарите книги с любовью», приуроченная ко Дню святого Валентина пройдет в воскресенье, 14 февраля, в торговом доме «Пассаж». Для этого отобрана литература по экономике и искусству, издания языковой и музыкальной направленности, детские альбомы. По заверениям организаторов, все они прошли трехнедельный «карантин» и специальную обработку, а потому абсолютно безопасны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 14 февраля авиакомпания «Россия» выполнит первый рейс из Петербурга в Минск.