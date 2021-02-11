Фермерские продукты из Ленобласти будут маркировать специальным знаком

Фермерские продукты из Ленобласти будут маркировать специальным знаком
Роспатент выдал свидетельство на регистрацию товарного знака "Ленинградская марка качества". Фото: администрация Ленобласти

В Ленинградской области придумали, как выделить среди остальных сельскохозяйственную и пищевую продукцию, произведенную в регионе.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, произведенную на территории Ленобласти сельскохозяйственную и пищевую продукцию будут маркировать специальным знаком.

Отмечается, что Роспатент выдал свидетельство на регистрацию товарного знака «Ленинградская марка качества». В настоящее время региональные власти определяют регламент использования знака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти не согласны со статусом региона с «самой загрязненной питьевой водой». Журналисты отмечают, что вода проходит несколько этапов очистки, так что не такая уж она опасная.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть маркировка пищевые продукты сельскохозяйственная продукция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фермерские продукты из Ленобласти будут маркировать специальным знаком
Актриса Аглая Тарасова не явилась в суд за участие в незаконной акции
На съезде с Литейного моста иномарка «подрезала» трамвай и спровоцировала пробку
Количество транспондеров у пользователей ЗСД превысило отметку в 800 тысяч
Прокладка инженерных сетей ограничит движение по Крестовскому до 10 марта
Пьяные сторонники Навального повредили автобус на Чкаловском
В Петербурге снесли 4 незаконных гаража возле теплосетей
Соседи по коммуналке на Васильевском острове накопили долг в 300 тысяч ...