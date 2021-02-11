Фермерские продукты из Ленобласти будут маркировать специальным знаком

В Ленинградской области придумали, как выделить среди остальных сельскохозяйственную и пищевую продукцию, произведенную в регионе.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, произведенную на территории Ленобласти сельскохозяйственную и пищевую продукцию будут маркировать специальным знаком.

Отмечается, что Роспатент выдал свидетельство на регистрацию товарного знака «Ленинградская марка качества». В настоящее время региональные власти определяют регламент использования знака.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти не согласны со статусом региона с «самой загрязненной питьевой водой». Журналисты отмечают, что вода проходит несколько этапов очистки, так что не такая уж она опасная.