В Ленобласти не согласны со статусом региона с «самой загрязненной питьевой водой»

В регионе воду очищают, так что она не опасна. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В регионе воду очищают, так что она не опасна. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Журналисты отмечают, что вода проходит несколько этапов очистки, так что не такая уж она опасная.

Журналисты присвоили Ленинградской области статус региона с «самой загрязненной питьевой водой». Это случилось после публикации отчета об экологической реабилитации водных объектов за последние восемь лет. В регионе не совсем согласны с некорректными обвинениями, о чем сообщает Online47.

В документе сказано, что лидеры рейтинга остаются неизменными. Это Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. Эксперты отмечают, что в воде, в зависимости от геологических особенностей региона, могут содержаться различные природные элементы. В Ленобласти от них избавляются благодаря нескольким этапам очистки.

Таким образом, питьевая вода в регионе не такая уж опасная, несмотря на громкие заголовки в прессе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть вошла в список регионов с самой грязной питьевой водой.