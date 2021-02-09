Ленобласть вошла в список регионов с самой грязной питьевой водой

Ленобласть вошла в список регионов с самой грязной водой. Фото: pixabay

Ленобласть вошла в список регионов с самой грязной водой. Фото: pixabay

Счетная палата составила список российских регионов с самой загрязненной водой. В антирейтинг, среди прочих, вошла Ленобласть.

Контрольное ведомство провело анализ мер по экологической реабилитации водных объектов за последние восемь лет. Антирейтинг возглавила Свердловская область. Именно здесь за последние годы зафиксировали больше всего случаев экстремально высокого уровня загрязнения. При этом власти региона не проводили экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО).

В список также попали Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. По данным Счетной палаты, в этих регионах также не проводилась ЭРВО. Десятку регионов пополнили Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Леноблводоканал» заплатил 11,5 млн рублей за загрязнение ручья Безымянный.