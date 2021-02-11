Долг россиян за электроэнергию вырос до 67 млрд рублей в 2020 году

Долг россиян за электроэнергию вырос до 67 млрд рублей в 2020 году
Россияне накапливают долги. Фото: lenenergo.ru

Задолженность россиян за электроэнергию увеличилась на 12 млрд рублей в минувшем году. Теперь жители страны должны выплатить 66,6 млрд рублей.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Согласно данным первого зампреда правления Центра финансовых расчетов Дмитрия Чернова, опубликованным в презентации, за год улучшились только показатели потребителей промышленной группы. Остальные – снизили оплату энергоресурсов.

«Если «непром» (непромышленные потребители — ред.), в том числе, ЖКХ, снизил всего на 0,1 (процентного пункта — ред.), то население достаточно существенно — на 1,7 (п.п. — ред.)», – пояснил Дмитрий Чернов.

В целом, задолженность на розничном рынке составила 287 млрд рублей на конец 2020 года. Наибольшая задолженность приходится на промышленных потребителей – 54%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что соседи по коммуналке на Васильевском острове накопили долг в 300 тысяч рублей за квартплату.

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