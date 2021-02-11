Лукашенко сравнил нынешнюю Беларусь с распадом СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ситуацию в стране. Он сравнил обстановку в Республике с распадом СССР.

Об этом сообщает БелТА в четверг, 11 февраля. Свою речь белорусский лидер озвучил в ходе VI Всебелорусского народного собрания.

«Мы удержали свою страну. Пока. Мы не знаем точно, что они хотят и что они предпримут. Мы знаем абсолютно однозначно и точно, что они от нас не отступятся. Задействованы очень мощные силы. Нам надо выстоять во что бы то ни стало. И 21-й год, нынешний год, будет определяющим», – заявил Александр Лукашенко.

Кроме этого, политик добавил, что страна столкнулась с серьезными проблемами. Сравнить данные проблемы президент Белоруссии решил с великими моментами в истории, например с распадом СССР.

«Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», – заключил Александр Лукашенко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Лукашенко объяснил, в чем отличие протестов в Белоруссии и России.