В Ленобласти ожидаются морозы до -28 градусов

В пятницу, 12 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В регионе ожидается похолодание до –28 градусов. В МЧС предупреждают о гололедице на дорогах и просят водителей быть внимательнее, чтобы избежать ДТП.

В четверг, 11 февраля, в Ленобласти возможны осадки в виде небольшого снега. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Похолодает до -16 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.