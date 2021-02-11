Эксперты рассказали водителям, как отогревать автомобиль в морозы

Зимние погодные условия традиционно доставляют автовладельцам массу проблем. Эксперты назвали способы, которые помогут быстро отогреть замерзший автомобиль и привести его в рабочее состояние.

Как сообщает пресс-служба «Авито Авто» со ссылкой на специалистов сервиса, для начала нужно освободить автомобиль из-под снежного покрова. Для этого лучше всего иметь два комплекта инструментов: один – дома, другой – в машине. Что касается сами инструментов, то для чистки снега нужны лопата, щетка и скребок.

Далее водителям стоит разморозить замок. С такой проблемой могут столкнуться и те, у кого автомобиль открывается дистанционно.

«Однако если от мороза сел аккумулятор, все равно придется открывать автомобиль обычным ключом. Если замок замерз, и вставить ключ до конца в личинку или провернуть его в замке не получается, не стоит прикладывать силу – есть риск сломать ключ», – говорится в сообщении экспертов.

Следующий этап – отчистка дворников от наледи. Легче всего это сделать путем включения автомобиля, лед растает от тепла, а мелкие кусочки воды и мусора можно убрать уже вручную щеткой или скребком.

Затем нужно привести в рабочее состояние севший аккумулятор. Если устройство не подает признаков жизни, то его стоит отнести в теплое помещение и поставить на стационарную зарядку.

«Если стартер подает признаки жизни, то, значит, аккумулятор все же жив. Можно попытаться привести его в рабочее состояние, «прикурив» от другой машины», – добавили эксперты.

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