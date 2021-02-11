Музыкальный театр отреставрирует особняк фон Дервиза по решению суда

Здания на Галерной улице являются частью объекта культурного наследия федерального значения «Дом фон Дервиза С.П. с дворцовыми флигелями». Фото: google.maps

Здания на Галерной улице являются частью объекта культурного наследия федерального значения «Дом фон Дервиза С.П. с дворцовыми флигелями». Фото: google.maps

В Петербурге суд обязал камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ опера», компании «Князь Романов» и «Модерн», а также Хууско Томми Илари заняться реставрацией Дома фон Дервиза на Галерной улице.

Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов, иск на культурные организации подал городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Ответчики должны были до августа 2018 года провести ремонт и реставрацию крыш, а также подготовить проект на проведение работ по сохранению здания, однако этого не произошло.

Суд дал организациям два года на выполнение реставрации фасада и крыш здания, который является объектом культурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как проходит реставрация в доме Набоковых на Большой Морской.