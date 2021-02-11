Музыкальный театр отреставрирует особняк фон Дервиза по решению суда

Музыкальный театр отреставрирует особняк фон Дервиза по решению суда
Здания на Галерной улице являются частью объекта культурного наследия федерального значения «Дом фон Дервиза С.П. с дворцовыми флигелями». Фото: google.maps

В Петербурге суд обязал камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ опера», компании «Князь Романов» и «Модерн», а также Хууско Томми Илари заняться реставрацией Дома фон Дервиза на Галерной улице.

Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов, иск на культурные организации подал городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Ответчики должны были до августа 2018 года провести ремонт и реставрацию крыш, а также подготовить проект на проведение работ по сохранению здания, однако этого не произошло.

Суд дал организациям два года на выполнение реставрации фасада и крыш здания, который является объектом культурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как проходит реставрация в доме Набоковых на Большой Морской.

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