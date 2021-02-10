Как проходит реставрация в доме Набоковых на Большой Морской

В Санкт-Петербурге в 2021 году специалисты завершат реставрацию парадных помещений дома Набоковых на Большой Морской, 47.

Специалисты ведут работы с 2014 года — после их окончания здание, где родился всемирно известный писатель Владимир Набоков, займет Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Бортнянского. Реставрацию завершат в августе, а в начале учебного года ученики увидят обновленные интерьеры здания.

Процесс реставрационных работ затянулся в частности из-за изменения проектных решений, разработки специальных методик реставрации.

Как сообщил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), в парадных помещениях первого этажа продолжит работать Музей В.В. Набокова.

В детской ванной на третьем этаже специалисты нашли мраморные панели. Также был обнаружен крошечный фрагмент сохранившейся позолоты. Подобные находки законсервируют в память о былом великолепии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об окончании реконструкции в музее Набокова.