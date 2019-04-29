Музей Набокова снова открыл свои двери для посетителей

Он уже отработал один день.

Наконец-таки реконструкция в музее подошла к концу, и он готов принимать гостей. У пространства появился новый директор – писатель Андрей Аствацатуров, который планирует вводить новшества. Совсем недавно он рассказывал, что музей станет площадкой для лекций и конференций. В день открытия обновленного музея Набокова Аствацатуров заявил, что в скором времени в стенах здания будут храниться личные вещи писателя. Ими поделился сын Набокова. Так, уверяет директор музея, прибудут тетради, книги и, возможно, даже черновики, передает «МИР 24».

Эти материалы помогут филологам изучить творчество и личность Набокова, а посетителям познакомиться с творцом поближе. К слову, в музее уже хранятся некоторые предметы, которыми пользовался писатель – например, сачок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургский музей Набокова возглавит писатель Аствацатуров.