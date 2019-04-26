Петербургский музей Набокова возглавит писатель Аствацатуров

Писатель станет новый главой и уже знает, как будет развивать музей. Фото: https://vk.com/astvatsa

Писатель станет новый главой и уже знает, как будет развивать музей. Фото: https://vk.com/astvatsa

Музей заработает уже 29 апреля.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Несмотря на то, что на какое-то время пространство закрывалось, оно вновь откроет свои двери для посетителей. Теперь у музея Набокова новый директор – им стал известный писатель и литературовед Андрей Аствацатуров. Филолог уже поделился планами на ближайшее время – он хочет, чтобы музей стал площадкой для проведения конференций и прочих мероприятий, в которых будут участвовать именитые ученые, писатели и критики, передает слова нового главы музея пресс-служба СПБГУ.

Аставацатуров уверен, что ему удастся сделать перспективный проект, который объединит людей, неравнодушных к творчеству Набокова.

Напоминаем, что в музее Набокова, который входит в состав университета, хранятся личные вещи писателя. Там, например, есть его пиджак и ботинки, а также сачок для ловли бабочек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы хотят, чтобы Музей блокады остался в Соляном переулке.