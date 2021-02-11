Лукашенко выдвинул условия своего ухода с поста президента

Лукашенко выдвинул условия своего ухода с поста президента
Лукашенко заявил, что уйдет из власти только при условии сохранения мира и порядка. Фото: Правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия, при которых он сможет уйти из власти.

Глава государства заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, что его уход с поста президента произойдет только при условии сохранения мира и порядка. По его словам, которые приводит БЕЛТА, не должно быть никаких протестов и переворотов. Он считает, что мнение должно высказываться в рамках закона.

Также политик отметил, что стабилизацию во время переходного периода должно обеспечить Всебелорусское собрание, у которого должны быть конституционные полномочия, чтобы у страны была «четкая подстраховка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко сравнил нынешнюю Беларусь с распадом СССР. Свою речь белорусский лидер озвучил в ходе VI Всебелорусского народного собрания.

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