Лукашенко выдвинул условия своего ухода с поста президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главные условия, при которых он сможет уйти из власти.
Глава государства заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании, что его уход с поста президента произойдет только при условии сохранения мира и порядка. По его словам, которые приводит БЕЛТА, не должно быть никаких протестов и переворотов. Он считает, что мнение должно высказываться в рамках закона.
Также политик отметил, что стабилизацию во время переходного периода должно обеспечить Всебелорусское собрание, у которого должны быть конституционные полномочия, чтобы у страны была «четкая подстраховка».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лукашенко сравнил нынешнюю Беларусь с распадом СССР. Свою речь белорусский лидер озвучил в ходе VI Всебелорусского народного собрания.