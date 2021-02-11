Стали известны автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП в Петербурге

По мнению экспертов, более дорогие автомобили реже попадают в аварии. Фото: pixabay

По мнению экспертов, более дорогие автомобили реже попадают в аварии. Фото: pixabay

В Северной столице эксперты провели расследование и выяснили, какие автомобили чаще попадают в аварии. Оказалось, что более дорогие машины реже становятся участниками ДТП.

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Согласно данным исследования специалистов «АльфаСтрахования», факторами ДТП являются стаж водителя, пробег машины и технические характеристики транспортного средства.

Таким образом, больше всего в неприятные ситуации попадают марки стоимостью до 1,5 млн рублей. Эксперты выделили автомобили Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.

Что касается машин стоимостью до 3 млн рублей, то они реже становятся участниками дорожных происшествий. Эксперты отнесли в этот список Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Toyota Camry, Kia K5, Mercedes и BMW E-class, а также седаны S-класса, кроссоверы, внедорожники всех марок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты рассказали водителям, как отогревать автомобиль в морозы.