Туристы, пропавшие на перевела Дятлова, рассказали о походе

Они признались, что во время похода сломалась спутниковая тарелка, так что не было возможности всегда быть на связи.

Туристы из Москвы, отправившие на перевал Дятлова, рассказали, с какими трудностями столкнулись во время похода. Об этом пишет портал E1.

Они рассказывают, что во время похода сломалась спутниковая тарелка, поэтому связь и пропала на несколько часов. Туристы отмечают, что им также не повезло с погодой, из-за которой «часто застревали, приходилось прорывать».

Напоминаем, что москвичей посчитали пропавшими, так как они не выходили на связь около девяти часов. Сотрудники МЧС подчеркнули, что туристы по какой-то причине не зарегистрировались перед поход, но, к счастью, благополучно добрались до места назначения.

Перевал Дятлова печально известен после событий 1959 года – там скончалась туристическая группа, обстоятельства инцидента до сих пор до конца не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тайну гибели группы Дятлова раскрыли швейцарские ученые.