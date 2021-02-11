Туристы, пропавшие на перевела Дятлова, рассказали о походе

Туристы, пропавшие на перевела Дятлова, рассказали о походе
Кадр из трейлера к сериалу "Перевал Дятлова". Скриншот: Кинопоиск

Они признались, что во время похода сломалась спутниковая тарелка, так что не было возможности всегда быть на связи.

Туристы из Москвы, отправившие на перевал Дятлова, рассказали, с какими трудностями столкнулись во время похода. Об этом пишет портал E1.

Они рассказывают, что во время похода сломалась спутниковая тарелка, поэтому связь и пропала на несколько часов. Туристы отмечают, что им также не повезло с погодой, из-за которой «часто застревали, приходилось прорывать».

Напоминаем, что москвичей посчитали пропавшими, так как они не выходили на связь около девяти часов. Сотрудники МЧС подчеркнули, что туристы по какой-то причине не зарегистрировались перед поход, но, к счастью, благополучно добрались до места назначения.

Перевал Дятлова печально известен после событий 1959 года – там скончалась туристическая группа, обстоятельства инцидента до сих пор до конца не выяснены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тайну гибели группы Дятлова раскрыли швейцарские ученые.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инцидент перевал дятлова поход


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Милонов раскритиковал вокальные данные Бузовой и попросил ее не петь гимн России
Врач призвал носить маски минимум до мая
Туристы, пропавшие на перевела Дятлова, рассказали о походе
Матч «Зенита» с «Пюником» отменили
Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта
Авиакомпания S7 разрешила провозить в салоне самолета до пяти животных
На Ленинском произошла авария, остановившая трамваи
В Петро-Славянке после взрыва и пожара отключили газ