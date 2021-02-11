Россиянин приобрел самый дорогой дом во Флориде

Он заплатил за дом 140 миллионов долларов, при этом расплатился наличными.
Журналисты выяснили, кто стал обладателем самого дорогого дома во Флориде. 140 миллионов долларов за него заплатил гражданин России, о чем пишет газета New York Post, ссылаясь на собственные источники.
Речь идет об особняке, который находится в курортном городе Палм-Бич. Согласно данным СМИ, участок раньше принадлежал экс-президенту Америки Дональду Трампу.
Известно, что в 2008 году бизнесмен продал поместье российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за 95 миллионов долларов. После этого территорию разделили на три участка, а затем перепродали.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента.