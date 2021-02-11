Россиянин приобрел самый дорогой дом во Флориде

Россиянин приобрел самый дорогой дом во Флориде
Россиянин отдал за участок приличную сумму. Фото: pixabay.com

Он заплатил за дом 140 миллионов долларов, при этом расплатился наличными.

Журналисты выяснили, кто стал обладателем самого дорогого дома во Флориде. 140 миллионов долларов за него заплатил гражданин России, о чем пишет газета New York Post, ссылаясь на собственные источники.

Речь идет об особняке, который находится в курортном городе Палм-Бич. Согласно данным СМИ, участок раньше принадлежал экс-президенту Америки Дональду Трампу.

Известно, что в 2008 году бизнесмен продал поместье российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за 95 миллионов долларов. После этого территорию разделили на три участка, а затем перепродали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
недвижимость россиянин флорида


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД произошла пробка, собравшая пробку
Россиянин приобрел самый дорогой дом во Флориде
Смольный сократит вдвое поддержку бизнеса в 2021 году
В Петербурге потушили пожар, случившийся из-за утечки газа
В Черногории зарегистрировали вакцину «Спутник V»
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в насилии в отношении силовика
В Москве полицейский спас женщину из огня и угодил в больницу
В Ленобласти на карантине находятся 26 классов