Хозяйка турецкого отеля рассказала о самых невоспитанных туристах

Она считает, что хуже всего себя ведут граждане из США и Великобритании.

Владелица турецкого отеля рассказала о самых невоспитанных туристах, с которыми ей приходилось иметь дело. Она отметила, что чаще всего они приезжали из США и Великобритании. Об этом пишет Лента.ру.

Женщина рассказала, что туристы из этих стран ведут себя слишком много, поэтому мешают остальным. Она убеждена, что у американцев и англичан нет воспитания, а еще для них не так уж важны родные.

При этом россияне на владелицу отеля произвели в основном хорошее впечатление. Также ей понравились гости из Испании – они обычно общительные и веселые.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо количество россиян, заразившихся коронавирусом в Турции. 438 человек вернулись на родину с положительными результатами тестов на коронавирус.