Названо количество россиян, заразившихся коронавирусом в Турции

438 человек вернулись на родину с положительными результатами тестов на коронавирус.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, сколько россиян успели заразиться коронавирусом на турецких курортах. Об этом сообщает РИА Новости.

Положительные результаты тестов после путешествия в Турцию получили 438 человек. При это отдыхали у моря более чем 1,5 миллиона россиян. Известно также, что в итоге скончались 11 человек. Ерхов считает, что меры, предпринятые властями, доказали свою эффективность.

«Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог «подхватить» коронавирус на обратном пути»,

— добавил он.

Напоминаем, что на турецких курортах строго следили за ношением масок, а также за соблюдением социальной дистанции. Всех заболевших немедленно изолировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции заявили о начале туристического сезона в апреле.