В Пулково в пятницу все рейсы вылетят вовремя

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без задержек.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала на 5:20, все рейсы будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток. Самолеты перевозчика будут летать в Северную столицу и обратно по вторникам и субботам.