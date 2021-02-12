В Пулково в пятницу все рейсы вылетят вовремя

В Пулково в пятницу все рейсы вылетят вовремя
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без задержек.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала на 5:20, все рейсы будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток. Самолеты перевозчика будут летать в Северную столицу и обратно по вторникам и субботам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели доставали водителя из искореженного авто после ДТП в Гатчинском районе
В пятницу дороги Петербурга покроют гололед и снег
Невролог рассказал, как восстановить работу мозга после COVID
В Пулково в пятницу все рейсы вылетят вовремя
Отец Бузовой вступился за дочь после расставания с Манукяном
Гарик Харламов высмеял слухи о высокой зарплате
Анна Хилькевич прокомментировала новость о своей «смерти»
Вратарь Васютин покинул «Зенит»