Nordwind с июня открывает прямые рейсы из Пулково во Владивосток

Самолеты будут летать из Владивостока в Петербург по вторникам и субботам. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Самолеты будут летать из Владивостока в Петербург по вторникам и субботам. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Российская авиакомпания Nordwind объявила об открытии прямых рейсов из Владивостока в Петербург. Первый самолет полетит в Северную столицу 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Владивостока, самолеты перевозчика будут летать в Петербург и обратно по вторникам и субботам. Пассажиров будут доставлять на самолетах Airbus A330-200 с местами бизнес-класса. Пока в расписании аэропорта нет рейсов между двумя городами.

Кроме того, авиакомпания с 1 июня запускает прямые рейсы из Владивостока в Сочи, они будут выполняться по понедельникам и четвергам. А с 31 мая будет открыт дополнительный рейс до Москвы, который будет летать по понедельникам, средам пятницам и воскресеньям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Россия» выполнит первый рейс из Петербурга в Минск в День святого Валентина.