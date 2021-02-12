В пятницу дороги Петербурга покроют гололед и снег

В пятницу дороги Петербурга покроют гололед и снег
Синоптики прогнозируют облачную погоду и снег. Фото: pixabay.com

Сегодня жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег. На дорогах возможно образование наледи.

В пятницу, 12 февраля, в дневное время столбик термометра поднимется от -11 до -13 градусов. В целом петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода.

Как сообщили в городском МЧС, ветер будет дуть в северном направлении со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление слабо повысится.

Жителей предупреждают о гололедице на дорогах и просят водителей быть внимательнее, чтобы избежать ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти сегодня ожидаются морозы до -28 градусов.

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