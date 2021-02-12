«Зенит» сыграет товарищеский матч со сборной Узбекистана

Сборы подходят к концу и завершатся 12 февраля. Фото: twitter.com/zenit_spb

Сборы подходят к концу и завершатся 12 февраля. Фото: twitter.com/zenit_spb

Петербургский футбольный «Зенит» проведет контрольный матч против сборной Узбекистана. Встреча пройдет в закрытом режиме.

Игра состоится в последний день тренировочных сборов в пятницу, 12 февраля, в 9:30 по местному времени. Спортсмены встретятся на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае.

Последний матч «Зенит» провел со сборной Иордании 9 февраля. Товарищеская встреча завершилась победой петербургской командой со счетом 1:0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» также должен был провести товарищеский матч с армянским «Пюником», однако встречу решили отменить.