В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 24 842 человека

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики проверили 24 842 человека.
Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 5 163 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1341 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1130 человек. Добровольцы выполнили 5 137 заявок.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мобильный пункт вакцинации от Covid-19 проработал всего сутки. Жители могли привиться от болезни у метро «Гражданский проспект», но позже такая возможность исчезла.