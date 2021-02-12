В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 24 842 человека

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 24 842 человека
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики проверили 24 842 человека.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 5 163 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1341 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1130 человек. Добровольцы выполнили 5 137 заявок.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мобильный пункт вакцинации от Covid-19 проработал всего сутки. Жители могли привиться от болезни у метро «Гражданский проспект», но позже такая возможность исчезла.

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