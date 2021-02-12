В Петербурге коронавирус выявили еще у 1 134 жителей

В Петербурге коронавирус выявили еще у 1 134 жителей
Жителей просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 134 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где подтвердили еще 2 139 случаев заражения коронавирусом. На третьем месте оказалась Московская область — 842 новых инфицированных. В Ленобласти болезнь подхватили еще 202 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев после перенесенного COVID-19 отправляют в санатории. Реабилитацию можно пройти в нескольких городских санаториях, которые приняли уже порядка 8,5 тыс. пациентов с последствиями коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зараженные новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Навальный получил более 10 замечаний от судьи на заседании по делу о клевете
Смольный хочет выкупить яхт-клуб федерации профсоюзов за 310 млн
Астрономы обнаружили на месте черной дыры неизвестное скопление масс
За сутки коронавирус унес жизни 58 петербуржцев
В Петербурге учитель ОБЖ, обвиняемый в совершении развратных действий, стал ...
Суд отправил под арест пенсионера, расчленившего женщину в Мурино
Ветеран отказался участвовать в суде из-за оскорблений Навального
В ВОЗ высказались по поводу необходимости носить перчатки в общественных местах