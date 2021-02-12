В Петербурге коронавирус выявили еще у 1 134 жителей

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 134 человек. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где подтвердили еще 2 139 случаев заражения коронавирусом. На третьем месте оказалась Московская область — 842 новых инфицированных. В Ленобласти болезнь подхватили еще 202 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев после перенесенного COVID-19 отправляют в санатории. Реабилитацию можно пройти в нескольких городских санаториях, которые приняли уже порядка 8,5 тыс. пациентов с последствиями коронавируса.