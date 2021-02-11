Петербуржцев после перенесенного COVID-19 отправляют в санатории

В городском комитете по здравоохранению дали рекомендацию переболевшим коронавирусом жителям Петербурга пройти курс реабилитации в санатории.

Замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что реабилитацию можно пройти в нескольких городских санаториях, которые приняли уже порядка 8,5 тысяч пациентов с последствиями коронавируса. Также стало известно, что из-за большого наплыва желающих горожанам приходится стоять в очереди на реабилитацию, которая сейчас составляет около 450 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от COVID прививают по 10 тысяч человек. Как сообщается в информационной справке на сайте администрации города, на данный момент в городе первично привиты 117 тыс. человек, а весь курс вакцинации из них прошли 24 тыс. человек.