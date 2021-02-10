В Петербурге за сутки от COVID прививают по 10 тысяч человек

В Петербурге за сутки от COVID прививают по 10 тысяч человек
Вакцинация от гриппа. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице проходит массовая вакцинация от COVID-19. С каждым днем в городе успевают прививать все больше жителей.

В среду, 8 февраля, в прививочных пунктах города сделали более 10 тыс. инъекций. Первую дозу препарата получили 8 тыс. человек, а вторую — 2 тыс. человек.

Как сообщается в информационной справке на сайте администрации города, на данный момент в городе первично привиты 117 тыс. человек, а весь курс вакцинации из них прошли 24 тыс. человек.

Напомним, граждан РФ старше 60 лет включили в группу приоритета первого уровня при вакцинации от ковид-инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург доставили еще почти 63 тыс. доз вакцины от COVID.

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