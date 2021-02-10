В Петербург доставили еще почти 63 тысячи доз вакцины от COVID

В Петербург поступила очередная крупная партия вакцины «Спутник V». В настоящий момент в городе работают 111 пунктов вакцинации.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, в город привезли еще 62,9 тыс. доз отечественной прививки «Спутник V». Совсем скоро препарат распределят по медпунктам, где можно сделать вакцину.

В медицинских учреждениях города осталось 88 239 доз препарата от COVID-19. За сутки было сделано более 11,5 тысячи инъекций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый второй работодатель в Петербурге не будет проводить вакцинацию персонала от COVID-19. Причинами отказа назвали якобы бесполезность, низкие риска заражения персонала в компании и отсутствия средств на проведение вакцинации.