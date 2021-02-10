Каждый второй работодатель в Петербурге не будет проводить вакцинацию персонала от COVID-19

Каждый второй работодатель в Петербурге не будет проводить вакцинацию персонала от COVID-19
Каждый второй работодатель будет прививать персонал от коронавируса. Фото: pixabay

В стране активно набирает обороты прививочная компания. На фоне этого эксперты сервиса hh.ru опросили работодателей и выяснили их планы по вакцинации работников.

Оказалось, что каждый второй не планирует проводить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Причинами отказа назвали якобы бесполезность, низкие риска заражения персонала в компании и отсутствия средств на проведение вакцинации.

Еще 23% уже обсуждали такую возможность, но окончательного решения так и не приняли. Положительно на вопрос о вакцинации ответили 15% опрошенных работодателей. При этом большинство их них будут ставить прививки всем сотрудникам, а 8% будут прививать только тех, кто работает с клиентами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появятся еще 28 пунктов вакцинации от коронавируса.

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