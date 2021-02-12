Стройка возле дома на Двинской улице в Петербурге временно приостановлена

Стройка возле дома на Двинской улице в Петербурге временно приостановлена
Жильцы так же сообщали, что от дома, якобы, отходит целая стена. Фото: скриншот Гугл.Карты

После сообщений жильцов печального известного дома №8 на улице Двинской о начавшемся разрушении здания было принято временно приостановить стройку на близлежащей стройплощадке.

Стройка будет остановлена до получения официального заключения строительной экспертизы обследования здания.

В ходе проверки подтвердилось расхождение трещин от 1 до 3 мм по вертикали первой секции. На трещины установили маяки, которые будут отслеживать их состояние.

Ранее gazeta.spb.ru cooбщала о том, что в Санкт-Петербурге в 2021 году специалисты завершат реставрацию парадных помещений дома Набоковых на Большой Морской, 47. Специалисты ведут работы с 2014 года — после их окончания здание, где родился всемирно известный писатель Владимир Набоков.

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