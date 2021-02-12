Защита Алексея Навального подаст апелляцию на отмену условного срока

Защита оппозиционера Алексея Навального заявила о намерении подать жалобу на решение Симоновского суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщил ТАСС, сегодня истекает последний день срока подачи жалобы, отметила его адвокат.

Напомним и о судебном приговоре Навальному по уголовному делу «Ив Роше». По решению суда, условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» заменен на реальный. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии на 3,5 года. При этом суд учел тот срок, который Навальный провел под арестом. Итоговый приговор — 2 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему назначили штраф в полмиллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 10 утра в Бабушкинском суде Москвы продолжается заседание по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко.