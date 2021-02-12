В Петербурге открылись фуд-корты, но петербуржцы туда не спешат — фоторепортаж Gazeta.SPb

С 12 февраля с 50% наполняемостью и соблюдением санитарных норм и правил заработали фудкорты и фуд-плейсы в торговых центрах. Gazeta.SPb показывает, много ли петербуржцев отправились отведать фастфуд. Спойлер: немного. Судя по фотографиям, свободные места там сейчас есть.

В понедельник, 12 февраля, вступили в силу поправки к 121-му постановлению. Документ подписал губернатор Александр Беглов. После длительного перерыва фуд-корты и фуд-плейсы в ТЦ наконец могут обслуживать посетителей. Но с условием — необходимо соблюдать меры безопасности, принятые в период пандемии коронавируса и заполнять пространства лишь наполовину.

Петербургские площадки, где можно поесть гамбургеры, блины, суши и прочее были закрыты практически всю первую волну. Послабления для них появились лишь осенью прошлого года. Но вскоре фуд-корты и фуд-плейсы опять закрыли.

Представители этого бизнеса не раз обращались с просьбами об отмене запретов к правительству нашего города. Из-за непростой эпидемиологической ситуации антиковидные ограничения снимали постепенно. Первыми в сфере общепита были кафе и рестораны. Привычный режим работы, в том числе ночью, им вернули совсем недавно.

Также с 12 февраля отменен ряд других запретов. Теперь залы театров, кинотеатров, цирка и т.д. можно заполнять не на 50%, а на 75%. Кроме того, заработали игровые комнаты, аттракционы в помещениях, ледовые катки в ТЦ и пр.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге на треть сократилось число госпитализаций ковид-пациентов. За последние сутки опасную инфекцию обнаружили у 1 134 человек.