В водах Дании приостановили строительство «Северного потока – 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Работы по строительству «Северного потока – 2» снова испытывают проблемы. На этот раз погодные условия не позволили продолжить возведение газопровода в водах Дании.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщает немецкое издание Spiegel, работам в водах помешали непогода и шторм. Судну «Фортуна», которое занимается укладкой труб, пришлось приостановить работу.

Таким образом, экипаж прекратил сварку, выполнив всего несколько сотен метров укладки. Возобновление работ намечено только на следующую неделю. Газопровод снова опустили на дно до лучших погодных условий.

Напомним, что «Газпром» надеется завершить работы по строительству уже в этом году. Что касается Дании, то участок в этой стране должен быть готов уже в апреле.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что «Северный поток-2» могут закрыть из-за задержания Навального.