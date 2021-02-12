Алису Фрейндлих выписали из больницы после коронавируса

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавирусной инфекции. Врачи выписали женщину и отправили ее домой.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщает пресс-служба научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова, где лечилась Алиса Фрейндлих, состояние артистки на данный момент стабильное. Сам коронавирус уже давно отступил, но это не значит, что организму не нужна реабилитация.

По словам врачей, Алисе Фрейндлих нужно восстанавливаться после болезни. Курс реабилитации она пройдет дома.

Напомним, что о выздоровлении Алисы Фрейндлих стало известно еще 4 февраля. Однако тогда врачи решили оставить артистку в больнице. Лечилась от инфекции женщина в клинической больнице №122 имени Л.Г. Соколова в Петербурге. Туда ее с положительным тестом доставили 25 декабря.

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