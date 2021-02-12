Более 120 мероприятий в Петербурге смогла обезопасить Росгвардия в 2020 году

Более 120 мероприятий в Петербурге смогла обезопасить Росгвардия в 2020 году
Губернатор города Александр Беглов посетил росгвардейцев. Фото: Gazeta.SPb

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил военный институт войск национальной гвардии. Вместе с курсантами и преподавателями парламентарий провел собрание.

Как сообщают в Смольном, встреча была посвящена предстоящему Дню защитника отечества. В ходе мероприятия Александр Беглов заявил, что Росгвардия обеспечила безопасность более 120 мероприятий в прошлом году.

«В условиях пандемии они охраняли больницы, сопровождали возвращающихся из-за рубежа граждан, участвовали в рейдах по проверке соблюдения мер безопасности», – говорится в сообщении Смольного.

Кроме этого, глава города наградил курсантов и преподавателей. Он вручил грамоты и благодарности за успехи в службе и учебе, а также педагогической деятельности.

«Наши молодые курсанты – опора государства», – заключил градоначальник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Макаров наградил силовиков грамотами и часами на Дворцовой площади.

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