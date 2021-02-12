В центре Петербурга десятки домов остались без отопления из-за ремонтных работ

В центре Северной столицы коммунальные службы отключили отопление жителям многоквартирных домов. Тепло вернется в жилье после завершения ремонтных работ.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Информация появилась на официальной странице Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района в социальной сети «ВКонтакте».

Таким образом, без тепла остались жители 20 домов на улице Декабристов и еще 10 в переулке Пирогова. Такая же ситуация случилась на набережной Грибоедова – без тепла сидят жители 5 домов. В вознесенском переулке 3 дома ждут включения батарей.

Кроме этого, мерзнут жители и по другим адресам – Фонтанный переулок №12 и №14, Казанская улица №47 и №56, набережная Мойки №84 и №92 и Прачечный переулок №3.

Отметается, что согреться жители данных квартир смогут только после завершения ремонтных работ.

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