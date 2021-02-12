В Смольном рассмотрели три проекта по борьбе с Covid-19 в рамках цифрового здравоохранения

В Смольном рассмотрели три проекта по борьбе с Covid-19 в рамках цифрового здравоохранения
Олег Эргашев поручил Комитету по здравоохранению расширить перечень разрабатываемых проектов, предусмотрев обеспечение стандартизации медицинских услуг при лечении пациентов с COVID-19. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга разрабатывают проекты для перехода к цифровизации здравоохранения. В первую очередь стоят вопросы по борьбе с коронавирусом.

Как сообщают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, участники заседания обсудили три проекта. Первый – обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусом, второй – изготовление тестов на инфекцию в течение 48 часов и третий – организация процесса вакцинации.

«Перед нами стоит задача сформировать эффективную модель цифровой трансформации системы городского здравоохранения, учитывая опыт противодействию COVID-19», – пояснил Олег Эргашев.

После доработки проекты будут размещены на сайте Комитета по здравоохранению Санкт‑Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге спустя день закрыли мобильный пункт вакцинации у метро.

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