В Смольном рассмотрели три проекта по борьбе с Covid-19 в рамках цифрового здравоохранения

Власти Петербурга разрабатывают проекты для перехода к цифровизации здравоохранения. В первую очередь стоят вопросы по борьбе с коронавирусом.
Как сообщают в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева, участники заседания обсудили три проекта. Первый – обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусом, второй – изготовление тестов на инфекцию в течение 48 часов и третий – организация процесса вакцинации.
«Перед нами стоит задача сформировать эффективную модель цифровой трансформации системы городского здравоохранения, учитывая опыт противодействию COVID-19», – пояснил Олег Эргашев.
После доработки проекты будут размещены на сайте Комитета по здравоохранению Санкт‑Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге спустя день закрыли мобильный пункт вакцинации у метро.