Власти Петербурга выдали 13 квартир ветеранам боевых действий в Афганистане

В Северной столице накануне годовщины вывода советский войск из Афганистана ветераны боевых действий получили документы на новые квартиры.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Как сообщают в Смольном, квартиры получили 13 семей воинов-интернационалистов. В итоге, 9 ветеранов обзавелись новыми «однушками», 2 бойцов получили двухкомнатные квартиры и еще 2 – трехкомнатные квартиры.

«Солдаты и офицеры с честью выполняли боевые задачи. Не все вернулись с той войны, многие потеряли здоровье. Обеспечить жильем ветеранов – наш долг», – заявил Александр Беглов.

Напомним, что в России 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, которые выполняли свой служебный долг за пределами страны. На данный момент в Петербурге проживают 2 тыс. 826 участников боевых действий в Республике Афганистан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Смольном рассмотрели три проекта по борьбе с Covid-19 в рамках цифрового здравоохранения.